Бомбата е факт! Къде заведе гаджето Карлос Насар

Карлос Насар и Александра Костадинова са двойка сравнително отскоро, но явно работата е сериозна.

Шампионът по вдигане на тежести не е зарязал бившата си Магдалина Миневска заради някаква мимолетна забежка, а заради истинска любов. Или поне това чувства в момента...

Доказателството за това е, че Костадинова вече е официално представена на цялото му семейство като дори присъства на юбилея на бабата на Карлос, което си е нещо съществено.

Дамата навърши 70 години, а внукът й пожела да е много здрава и да ги радва с присъствието и обичта си още десетилетия наред. Очевидно е, че Карлос Насар е много близък с баба си и дядо си, а любимата му Алекс вече отдавна се познава с майка му.

Преди се говореше, че родителката на шампиона не одобрява връзката му с Костадинова, защото много харесвала Маги и била свикнала с нея. И вероятно наистина е било така, но когато е осъзнала, че синът й е лудо влюбен в другата, като всяка добра майка му е пожелала щастие.

