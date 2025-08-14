"Бироландия" се завръща в Пловдив с рок, бира и щур купон

Цецо Елвиса ще открие поредния крафт и рок фестивал "Бироландия" под тепетата. По традиция купонът ще се вихри в парк "Лаута" в квартал "Тракия" на 12, 13 и 14 септември.

Елвиса ще бъде в компанията на бенд на сцената, като ще даде старт на събитието с много емоции и легендарни изпълнения от 20 часа на 12 септември, съобщава marica.bg.



Фестивалът "Beerland" (Бироландия) се завръща за четвърта поредна година в Пловдив.

Скоро организаторите ще обявят и другите участници във фестивала. По традиция тридневния маратон ще включва много рок концерти, огромно разнообразие от свежа крафт бира, вкусна храна, целодневни игри и забавления, състезания, безплатни хамаци, детски центрове, спорт, улично изкуство, занаяти и още, и още...

Входът за всички е свободен.

Миналата година публиката имаше възможността да се наслади на Васко Кръпката, Атолука Блус Картел, Керана и космонавтите, Черно фередже, Rock'N'Roll Train и Светльо (Хиподилски) and The Legends.



Събитието се организира от Община Пловдив и се съфинансира от Общинска фондация „Пловдив 2019".

