"Бироландия" се завръща в Пловдив с рок, бира и щур купон

Цецо Елвиса ще открие поредния крафт и рок фестивал "Бироландия" под тепетата. По традиция купонът ще се вихри в парк "Лаута" в квартал "Тракия" на 12, 13 и 14 септември.
Елвиса ще бъде в компанията на бенд на сцената, като ще даде старт на събитието с много емоции и легендарни изпълнения от 20 часа на 12 септември, съобщава marica.bg.
Фестивалът "Beerland" (Бироландия) се завръща за четвърта поредна година в Пловдив.
Скоро организаторите ще обявят и другите участници във фестивала. По традиция тридневния маратон ще включва много рок концерти, огромно разнообразие от свежа крафт бира, вкусна храна, целодневни игри и забавления, състезания, безплатни хамаци, детски центрове, спорт, улично изкуство, занаяти и още, и още...
Входът за всички е свободен.
Миналата година публиката имаше възможността да се наслади на Васко Кръпката, Атолука Блус Картел, Керана и космонавтите, Черно фередже, Rock'N'Roll Train и Светльо (Хиподилски) and The Legends.
Събитието се организира от Община Пловдив и се съфинансира от Общинска фондация „Пловдив 2019".
