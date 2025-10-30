Спектакълът за легендарния Ленард Коен за първи път идва у нас

След разпродадени сезони в Sydney Opera House и на Edinburgh Fringe Festival, спектакълът “My Leonard Cohen” идва за първи път в България.

На 3 юни 2026 г. публиката в Sofia Live Club ще има възможност да се потопи в света на поезията, музиката и историите на легендарния Ленард Коен.

Шоуто е вълнуваща и емоционална почит, водена от харизматичния Stewart D’Arrietta и неговата банда от световна класа. Тяхната интерпретация е смела, страстна и дълбоко лична – “Tower of Song”, “I’m Your Man” и вечният химн “Hallelujah” звучат така, както никога досега.

За първи път ще бъдат представени и песни, включени специално за сезона 2025/26 – съкровената “In My Secret Life”, вихрената “Closing Time” и пророческата “The Future”, съобщиха организаторите от СМЕ.

Stewart D’Arrietta е добре познат на публиката по целия свят – от Ню Йорк до Токио – като пианист, композитор и музикален директор с над 3 десетилетия опит. Неговите сурови вокали и силно присъствие на сцената превръщат концертите в интензивно изживяване.

Билетите за шоуто “My Leonard Cohen” на 3 юни в София влизат в продажба на цени от 50 лева до 31 декември, включително и на цени от 60 лева до 2 юни догодина. В деня на концерта билетът ще струва 70 лева.

БГНЕС припомня, че Ленард Коен бе един от най-почитаните и неподражаеми поети и музиканти на своето поколение, един от най-ценните и продуктивни визионери в света на музиката. Той почина на 83-годишна възраст през ноември 2016 година.

Ранните песни на Ленард Коен, много от които са включени в албума от 1967 г. „Songs of Leonard Cohen“, са силно повлияни от централноевропейската народна музика. През 70-те години музиката му включва повече елементи на поп, кабаретна музика и уърлд мюзик. През 80-те години високият му баритонов глас постепенно се измества към по-ниските регистри (бас баритон и бас), като песните му често са акомпанирани от синтезатори и женски беквокали. Музиката на Коен оказва силно влияние върху други автори на песни. Записани са стотици варианти на негови произведения.

