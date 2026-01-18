Сърменов с голяма новина за Лили

„Граждани! Гордея се, че заедно направихме нещо запомнящо се, истинско и от сърце за Парцалев! Скоро шоуто ще е в програмата на Сатирата!“, написа актьорът, режисьор, сценарист и продуцент Калин Сърменов, шеф на трупата.

През декември в зала 1 на НДК се състоя грандиозен спектакъл за 100-годишнината на Георги Парцалев, организиран по идея на Лили Иванова и с участието на цялата трупа на Сатиричния театър. Над 60 артисти и музиканти, както и за първи път холограма на самия актьор, представиха неговото творчество и живот. Събитието, посветено на паметта му, включваше музикални изпълнения, скечове и бе реализирано от фондация "Лили Иванова" в сътрудничество със Сатиричния театър.

"Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом. Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество", казва Лили Иванова. Публиката ще очаква с трепет и нейните изпълнения по време на представленията в Сатирата.

