Откриха останки на военен кораб на повече от 200 години

Повече от 200 години след като е потопен от адмирал Хорацио Нелсън и британския флот, датски военен кораб беше открит на дъното на пристанището в Копенхаген от морски археолози, съобщи Асошиейтед прес.

Работейки в гъста тиня и при почти нулева видимост на 15 метра под водата, водолазите се състезават с времето, за да разкрият останките от кораба Dannebroge от XIX век, преди мястото да се превърне в строителна площадка за нов жилищен комплекс по датското крайбрежие.

Датският музей на корабите на викингите, който ръководи подводните разкопки, съобщи за откритието днес – 225 години след Битката при Копенхаген през 1801 г.

В това сражение Нелсън и британският флот атакуват и побеждават датския флот, който е изградил отбранителна блокада извън пристанището.

Хиляди са убити и ранени по време на ожесточения, продължил с часове морски сблъсък, смятан за една от „великите битки“ на Нелсън. Целта е била да се принуди Дания да напусне съюза на северноевропейските сили, включващ Русия, Прусия и Швеция.

В центъра на бойните действия е бил датският кораб Dannebroge, командван от комодор Олферт Фишер. 48-метровият плавателен съд е бил основна цел на Нелсън. Обстрелът разкъсва горната палуба, а запалителни снаряди предизвикват пожар на борда.

Тежко повреденият Dannebroge бавно се отдалечава, след което избухва. По сведения от онова време взривът отеква оглушително в целия Копенхаген.

Морските археолози са открили две оръдия, униформи, отличителни знаци, обувки, бутилки и дори част от долна челюст на моряк – вероятно един от 19-те безследно изчезнали членове на екипажа, загинали в онзи ден.

На мястото на разкопките скоро ще започнат строителни дейности, свързани с мащабен проект за нов жилищен комплекс в централната част на копенхагенското пристанище, който се очаква да бъде завършен до 2070 г.

Проучванията започват в края на миналата година, като археолозите се насочват към място, за което се предполага, че е последната позиция на кораба.

Според експертите размерите на откритите дървени части съответстват на стари чертежи. Дендрохронологичното датиране – метод, който използва годишните кръгове на дърветата за определяне на възрастта на дървесината – съвпада с периода, в който корабът е построен.

Археолозите се надяват, че откритието ще помогне за преосмисляне на Битката при Копенхаген, оформила историята на скандинавската страна, както и за разкриване на личните истории на участниците в нея преди 225 години.

