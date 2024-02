Отиде си един от най-обичаните комици в САЩ

Актьорът Ричард Луис, един от най-обичаните и почитани комици в САЩ, почина в дома си в Лос Анджелис, след като получи инфаркт. Той беше на 76.

Смъртта му беше потвърдена от неговия публицист Джеф Ейбрахам. Луис страдаше от Паркинсон, диагноза, която той разкри през април 2023 г.

"Ричард Луис почина мирно в дома си в Лос Анджелис снощи, след като получи сърдечен удар. Съпругата му Джойс Лапински благодари на всички за цялата любов, приятелство и подкрепа и моли за уважение в този труден момент",се казва в изявлението на Ейбрахам.

Ричард Луис става известен през 80-те години и става известен със своя мрачен, невротичен и самоироничен хумор. Прочува се с участието си с Джейми Лий Къртис в ситкома Anything but Love, с ролята на принц Джон във филма Robin Hood: Men in Tights, както и с ролята му в Curb Your Enthusiasm на HBO, играейки измислена версия на себе си.

