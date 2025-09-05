Фестивал на духовите оркестри на 11 и 12-ти септември във Свиленград

Поредно шесто издание на Фестивал на духовите оркестри ще се проведе на 11 и 12 септември 2025г. във Свиленград. Градът е единствения в южна България и един от малкото в страната, в който се организира подобен тип музикално-културно събитие. Организатор е НЧ “Просвета- 1870”, а първото издание на Фестивала се провежда през 2014г. за празниците на Свиленград.

В тазгодишното издание, което ще се проведе в рамките на два дни, участие ще вземат 9 оркестъра сред които любителски, професионални и детско- юношески.

Концертната програма е вечерна, на открита сцена с ВХОД – СВОБОДЕН, а всеки концерт и ще бъде предшестван от дефиле.

Оркестрите ще представят самостоятелна програма с времетраене от 30 минути. В рамките на фестивала ще се проведе и музикална работилница. Участието в нея ще бъде безплатно. Диригенти на гостуващи оркестри ще работят с музикантите от Детския духов оркестър – Свиленград, като ще демонстрират различни интерпретации на популярни пиеси за духов оркестър.

„В резултат младежите ще придобият нови знания и умения, ще разширят музикалните си възможности. По този начин Фестивалът ще създаде условия и за професионална насоченост на музикалното развитие на млади артисти от детския духов оркестър. С всяка година той се развива и надгражда, а интересът към него е все по- голям- от страна на участници и публики“, коментират организаторите.

В първият ден от Фестивал на духовите оркестри (11-ти септември) на сцената му ще се изявят:

-Представителен Духов оркестър на Военновъздушните сили с диригент майор Михаил Младенов

-Представителен Духов оркестър на Академията на МВР с диригент Александър Иванов

- Забавно-духов оркестър Димитровград с диригент Димитър Митев

- Представителен общински Духов оркестър Ловеч с диригент Тотко Рогашки

Фестивалната програма на 12-ти септември ще включва изпълнения на:

- Гвардейски представителен духов оркестър с диригент Ради Радев

- Детски духов оркестър "Джуниър Бенд" при СУ "Ем. Станев" В.Търново- с диригент Йордан Цветанов,

- Общински духов оркестър Одрин

- както и двата оркестъра на домакините - Детски духов оркестър и Духов оркестър „К. Манов“ с диригент Васил Василев

За организатора:

НЧ Просвета-1870 е продължител на традицията на духовата музика в града /1899г./ с основания през 1956г. оркестър. Представителен духов оркестър на Република България, носител на Бронзова, Сребърна, Златната лира и на Кристално огърлие на СБМТ. Има международни изяви в Италия, Словакия, Турция, Черна гора, Хърватска, Унгария, Чехия. Избран за Представителен оркестър на Осмия световен шампионат по пожаро- приложен спорт в Анталия- Р Турция. Духовият оркестър е емблема на културния живот в Свиленград. За да се съхранят традициите, през 2016г. е създадена и детска школа към оркестъра, която вече се изявява самостоятелно като детски оркестър.

