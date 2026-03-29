60 години по-късно: Международен артист се завръща на Царя 6

Събитие, белязано от катаклизмите на различни политически епохи и географски разстояния, ще се случи на 1 април от 18 и 30 часа в Арт клуб „Дипломат“. В деня на своята 92-ра годишнина Благо Симеонов открива пърформанса Fuga idearum 2026 – 60 години след дебюта си в галерията, която през соца е най-желаната столична територия за изкуство за Съюза на българските художници. Тогава до нея имат достъп най-вече избраниците на властта и истинско чудо е, че изначален бунтар като Благо Симеонов е допуснат до „Цар Освободител“ 6.

Сега, за втората премиера на мулти-медийното представление между авторски картини, поезия и композиции, е поканил вокален ансамбъл от Музикалната академия, ръководен от професор Даниела Дикова. Публиката ще види графични творби на Благо Симеонов и негови фото колажи, фокусирани върху известни и анонимни личности, исторически моменти от въздействието на лъжата върху цивилизацията и индивида. Благо Симеонов ще рецитира свои стихове, ще представи откъси от книгите си „Живот под лъжата“ и „Дай да видим“. В Арт клуб „Дипломат“ между 1 и 19 април ще има и срещи с автора. „Произведенията на изкуството трябва да са разбираеми сами по себе си, без нужда от претенциозни инструкции за оправдаване на съществуването им.”, коментира Благо Симеонов.

Той е изключително интересна и колоритна фигура, не само защото животът му преминава между контрастни системи и общества. Роден през 1934 г., още в училище рисува скици и карикатури, пише стихове. Точно когато завършва Консерваторията в София, по куриер получава жълта призовка да се яви в Държавна сигурност на улица „Малко Търново“, където цивилното ченге го пита вярно ли е, че разказва политически вицове сред състудентите си. Предупреждава го, че ако не престане, следващия път ще се разправят по друг начин. След пет дни Благо Симеонов е уволнен от щатния оркестър на Консерваторията и изпратен в Шумен „по разпределение". За негов късмет точно тогава разформироват градската филхармония. Щастието обаче остава кацнало върху рамото му – класира за специализация в Чехословакия, която плаща сам. Но не гладува – брат му Георги всеки месец праща по 25 долара от Канада, където емигрира малко преди Червената армия да влезе в България през 1944 година.

Благо продължава да се образова в Музикалната академия на Прага, посещава курсове и в Художествената академия. Гастролира с мултижанровия си спектакъл Fuga Idearum във Варшава и получава покани от престижни зали в Краков, Вроцлав, Познан и Катовице. Но получава и заповед от българското посолство да напусне Полша за 24 часа. През април на 1966-а с Fuga Idearum влиза в Народния музей на „Вацлавски намести“ в Прага. Третото трудно извоювано представяне на Fuga idearum е на „Цар Освободител“ 6. Интересът е сериозен. Преди отварянето на галерията пред входа й на жълтите павета има „опашка“ от зрители, очакващи да чуят поезията на Благо и да видят 53-те му платна. Вестник „Народна култура“ и други централни издания се отнасят изненадващо благосклонно към необикновената арт акция. Две похвали са важни за имиджа му в тогавашното статукво – на Цола Драгойчева и на съветския драматург Константин Исаев. Въпреки това обаче на 11-ия ден от началото Министерството на културата хлопва кепенците на Fuga idearum. Но остават многобройните положителни рецензии и репродукциите на неизвестния дотогава артист в медиите на Варшава, Прага и София.

През 1970-а Благо Симеонов решава, че е време да се отправи към „свободния свят“. И тъй като е много сръчен и надарен като художник, успява да използва, с малки промени, „червения“ си паспорт, валиден за социалистическите страни. След брутални перипетии в Белград, Виена и Братислава, се добира до Ротердам, където три месеца заработва като хоноруван музикант в Rotterdam Symphony, докато получи виза от Канада. Батко му му Георги успява да му осигури безценния документ и да промени бъдещето му. Когато на летището в Торонто се прегръщат след 26 години, емоциите са огромни. Следват рецитали по Радио Канада, малко предприятие за еlectronic mapping, преподавателска дейност в Кралската консерватория на Торонто. Негови творби изпълняват в САЩ, Холандия, Норвегия, Аржентина и Канада. Рисува, снима, пише – издава седем книги.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com