UK с извънредно решение за Лукойл и България!

Великобритания разшири днес санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на "Лукойл", за да обхване още две дъщерни дружества - "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България". Това съобщи британското правителство, цитирано от Reuters.

Преди седмица САЩ дадоха отсрочка на България за санкциите срещу "Лукойл" до 29 април с възможност за удължаване.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. След това същите санкции въведоха и САЩ.

