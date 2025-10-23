Шанс за кариера в счетоводството в известен столичен хотел

Един от най-утвърдените и престижни хотели в София отваря позиции за опитни и амбициозни професионалисти, които искат да станат част от неговия финансов екип.
Търсим:
Главен Счетоводител – Лидер, който да поеме цялостното управление на счетоводните процеси.
Оперативни Счетоводители – Отговорни и прецизни специалисти, готови да допринесат за ежедневната финансова дейност.
Какво Ви предлагаме?
Конкурентно и мотивиращо възнаграждение: Признание за Вашия опит и експертиза.
Реални възможности за кариерно развитие и обучение: Инвестиция в професионалното Ви израстване
Работа в комфортна среда и сплотен екип: Част от екипа на столичен хотел с високи стандарти, предлагащ работа в динамична и подкрепяща среда, която цени всеки служител.
Изисквания към Кандидатите:
Търсим професионалисти с доказан опит в счетоводството, отлични аналитични умения и високо чувство за отговорност. Опит в хотелиерския бранш е сериозно предимство.
Как да кандидатствате?
Не пропускайте шанса си! Изпратете Вашата актуална автобиография (CV) на е-мейл: [email protected]
