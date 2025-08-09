Пари като вестници! Всеки ден нов милионер

Всеки ден в страната се появява по още един човек, който може да се похвали, че има банков депозит с над 1 млн. лв. в него. Към края на юни влоговете на домакинства със суми над един милион лева в тях са рекордните 1972 броя, показват данни на БНБ, цитирани от Труд. В рамките на година милионерските депозити са нараснали с 377 броя, или с 23,6%.

Общата сума на спестяванията в милионерските депозити за година нараства с над половин милиард лева и към края на юни надминава 4,8 млрд. лв. Само за три месеца увеличението на парите в тези влогове е с над 215 млн. лв.

Най-бързо нарастват именно милионерските депозити на граждани. При влоговете с по-малки суми увеличението е по-малко, а при малките депозити на граждани дори има спад. Влоговете със суми между половин и един милион лева за година нарастват със 750 броя, или с 22,2%, и към края на юни достигат 4121 броя. Влоговете на домакинства със суми между 200 хил. и 500 хил. лв. се увеличават с 22,8%, или с 5519 броя за година, показват данните на Централната банка. При по-малките влогове увеличението е по-малко. Тези със суми между 100 хил. и 200 хил. лв. нарастват за година с 13,3%.

При всички влогове със суми над 5 хил. лв. в тях има увеличение в рамките на година. А при депозитите с по-малки суми има намаление както в броя, така и в общата сума на спестяванията на домакинствата в тях. Явно докато хората с най-високи суми във влоговете трупат значителни спестявания, много хора с малки влогове ги закриват, за да запълнят дупки в семейния бюджет.

Общият размер на спестяванията на домакинствата в депозити за година нараства с над 9,36 млрд. лв. и надминава 93 млрд. лв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com