Огромна инвестиция и работни места в знаков наш град

Тръгва много голям бизнеспроект в наш ключов морски град.

Инвестицията е за 29,5 млн. лв., върху терен от 60 дка, с РЗП 20 500 кв.м и ще е на лесно достъпно място - при развръзката между Северния и Южния обход

Една от най-динамично развиващите се родни вериги за строителни материали, всичко за ремонта и градината, стартира днес изграждането на най-мащабния проект в своята история.

С инвестиция от 29,5 милиона лева Masterhaus ще изгради съвременен логистичен център в Бургас

. Това е ключова стъпка от дългосрочната стратегия на компанията, насочена към оптимизация на дейността и затвърждаване на пазарните ѝ позиции в страната. Така ще се подобри значително ефективността на доставките, ще се ускорят процесите по обработка и експедиция и ще се затвърдят водещите пазарни позиции за бъдещ растеж.

Ще бъдат създадени и около 40 нови работни места.

Логистичният център ще е разположен върху 60 хил. кв. м, с разгъната застроена площ (РЗП) 20 500 кв.м, разпределена в няколко високотехнологични зони.

Първа копка върху терена на 7-и километър от Бургас по АМ "Тракия", до бензиностанция "Ромпетрол", бе направена днес от собствениците на компанията - семейство Павел и Марина Бошнакови и техният син - Мартин Бошнаков. Историческото събитие уважиха кметът на община Бургас Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов, както и представители на бургаското духовенство.

