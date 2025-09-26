Община Етрополе получи Златен приз за динамично развиваща се туристическа дестинация, благодарение на многото организирани туристически и спортни събития през година. Призът се присъжда от Списание „Дестинация“ в навечерието на Световния ден на туризма и беше връчен на кмета инж. Владимир Александров.

„За мен като кмет е от изключителна важност с екипа ми да развиваме туризма както културния и спортния, така и религиозния. В нашата община се намират много туристически забележителности и се превръща във все по-желана дестинация и за развитието на спортния туризъм.

Благодаря и на Списание „Дестинация“, които умело популяризират малките общини като нашата“, заяви кметът инж. Владимир Александров и благодари на всички партньори, които спомагат за развитието на туризма.

