Нова лудост! Българи окупираха гръцки град

Хиляди българи пазаруват основни хранителни продукти и стоки за бита от магазините в гръцкия град Серес, който се намира само на около 50 километра от границата, съобщи кореспондентът на "24 часа" в южната ни съседка Бойка Атанасова.

Проверка на място показа, че пазарът в Серес излиза с до 30% по-евтино, отколкото в Благоевград или София.

Всяка събота и неделя паркингите пред големите търговски вериги и местния пазар са изпълнени с автомобили с българска регистрация предимно от Благоевград, Сандански и дори София. Основният двигател на този поток е разликата в цените на основни хранителни продукти.

Един литър зехтин в Серес струва €8,50, докато същият продукт в столичен супермаркет е € около 12,50 евро. Подобна е ситуацията и при сиренето "Фета” или овчето сирене - в Серес то се предлага за €10,50-€12,50, докато в Благоевград и София стига €12-€14,50, или около 14% разлика в цената.

Прясната риба - ципура или лаврак, също е значително по-достъпна - до 21% по-евтина в Серес. Маслините, особено сорт "Каламата”, са сред най-силно отличаващите се продукти: цените им в Серес са с около 34% по-ниски. Гръцкото кисело мляко (цедено) също е по-евтино - €3,20 срещу €4,50 за килограм в България.

При сезонните зеленчуци разликата също е осезаема - доматите в гръцкия град са €1,80-€2,20 евро, докато в България достигат €2,50-€3,50. Дори при нехранителни стоки като прах за пране разликата е значителна - около 28% по-ниска цена в Серес.

"Идваме веднъж месечно. Пълним колата със сирене "Фета”, маслини и перилни препарати. Тук промоциите са реални, а не само на хартия”, споделя Иванка от Сандански. По думите й млечните продукти в Гърция са с около 15-20% по-евтини, а качеството е несравнимо.

Местните търговци също вече адаптират услугите си - не е рядкост да се видят табели на български език или персонал, който владее основни фрази.

