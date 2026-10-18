Напрежение. Европейски автомобилен гигант готви масова чистка

Volkswagen планира да премахне 75 модела от гамата си през следващите 10 години, като на практика ще намали наполовина настоящия си асортимент. Това обяви изпълнителният директор на марката Томас Шефер, според когото този процес не е кризисна мярка, а „естествен преход“ в рамките на стратегията „План за бъдещето 2030“ (Future Plan 2030), предава "Аутомедия".

Основната причина за тези мащабни промени е законодателната забрана за двигатели с вътрешно горене в Европа, която трябва да влезе в сила до 2035. Шефер отбеляза, че е безсмислено едновременно да се поддържат в гамата както класическо Polo, така и неговият електрически аналог – ID. Polo.

Тази оптимизация ще засегне не само Volkswagen, но и сестринските марки Skoda и Cupra. Вече е определено „идеалното портфолио“ за 2035, като то е наполовина по-малко от настоящата гама. Шефер подчерта, че спирането на производството на определени модели – като T-Roc Cabriolet, не е проблем предвид ниските им продажби. Подобни действия са част от реорганизация, целяща да даде приоритет на най-печелившите продукти.

За повишаване на ефективността германският концерн въвежда т.нар. „синергични групи“. Ако няколко марки планират пускането на автомобил в един и същи клас, една от тях поема водещата роля в разработката, докато останалите използват споделена платформа. Ярък пример за това е „Семейството електрически градски автомобили“ (Electric Urban Car Family), което ще включва Cupra Raval и VW ID. Polo, Skoda Epiq и VW ID. Cross. Всички те са изградени върху архитектурата MEB+ и споделят 80% от компонентите си, но въпреки това всеки от тях ще запази своя собствена, отличителна идентичност.

Интересното е, че Volkswagen ще остане единствената марка в групата, представена в сегмента на компактните електрически автомобили. Не се планира производството на еквивалентни модели под марките Skoda, Cupra или Audi, поради ограничения размер на този пазар.

В същото време премиум марките – Audi, Porsche и Lamborghini, към момента не са обвързани с крайния срок 2035, което им осигурява по-голяма гъвкавост по отношение на бъдещото им развитие.