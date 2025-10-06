НАП атакува мощно голям пазар у нас!

НАП откри 7 нарушения за под час на пазара в Димитровград

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП извършиха внезапна проверка тази сутрин на прословутия пазар в Димитровград и само за по-малко от час засекли седем търговци в нарушение.

Проверката обхвана:

спазването на Закона за въвеждане на еврото (двойно изписване на сумите в лева и евро и посочване на официалния курс във всяка касова бележка);

изискванията на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите.

Резултатите:

2-ма търговци издават касови бележки според новите правила;

при 1 обект сумата е била изписана само в лева, последвал е предупредителен протокол ;

няколко търговци изобщо не са издали касови бележки, предстоят актове.

По напомняне на „Фокус“, до 8 октомври НАП налага само предупреждения, след което започват санкции. Търговците имат още два дни, за да приведат фискалните си устройства в съответствие с изискванията за двойно изписване и курс.

Какво следва?

Акциите по фискален контрол продължават по места и в други търговски обекти, като фокусът остава върху:

коректното фискализиране на всяка продажба ;

реалното двойно изписване в боновете;

проследимостта на оборотите по Наредба Н-18.

Случаят в Димитровград е показателен: там, където търговците своевременно са направили технически ъпдейти и са обучили персонала, проблеми няма. Останалите имат още два дни, за да приведат устройствата и процесите си в съответствие и да избегнат санкции след 8 октомври.

