НАП атакува мощно голям пазар у нас!

НАП откри 7 нарушения за под час на пазара в Димитровград
Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП извършиха внезапна проверка тази сутрин на прословутия пазар в Димитровград и само за по-малко от час засекли седем търговци в нарушение.
Проверката обхвана:
спазването на Закона за въвеждане на еврото (двойно изписване на сумите в лева и евро и посочване на официалния курс във всяка касова бележка);
изискванията на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите.
Резултатите:
2-ма търговци издават касови бележки според новите правила;
при 1 обект сумата е била изписана само в лева, последвал е предупредителен протокол;
няколко търговци изобщо не са издали касови бележки, предстоят актове.
По напомняне на „Фокус“, до 8 октомври НАП налага само предупреждения, след което започват санкции. Търговците имат още два дни, за да приведат фискалните си устройства в съответствие с изискванията за двойно изписване и курс.
Какво следва?
Акциите по фискален контрол продължават по места и в други търговски обекти, като фокусът остава върху:
коректното фискализиране на всяка продажба;
реалното двойно изписване в боновете;
проследимостта на оборотите по Наредба Н-18.
Случаят в Димитровград е показателен: там, където търговците своевременно са направили технически ъпдейти и са обучили персонала, проблеми няма. Останалите имат още два дни, за да приведат устройствата и процесите си в съответствие и да избегнат санкции след 8 октомври.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com