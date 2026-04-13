Лошо. Едно гориво у нас не спира да поскъпва

Дизелът у нас тръгна нагоре точно в почивните дни, когато хиляди хора бяха на път. Проверка сочи, че само за три дни средната цена е скочила с 2 евроцента на литър и към 12 април вече достига 1,78 евро, пише "Флагман".

В последния работен ден преди Великден дизелът се продаваше средно за 1,76 евро, а в следващите два дни мина през 1,77 евро, преди да стигне сегашното ниво.

На този фон бензин А95Н засега остава по-спокоен, като средната му цена е 1,48 евро за литър. Така точно около празничното пътуване най-сериозното движение идва при дизела, който е решаващ за шофьори, превозвачи и за всички, които навъртат повече километри.

Новото поскъпване идва на фона на силното напрежение на международните пазари поради задълбочаващата се криза в Близкия изток. Цените на петрола също тръгнаха нагоре след провалените разговори между САЩ и Иран.

Високите цени на горивата накараха стотици бургазлии и хората от региона да "отскочат" до Турция - не само на шопинг туризъм, но и за горивен такъв.

В петък, когато границите буквално бяха блокирани от пътуващи за южната ни съседка, бензинът там струваше за 1.20 евро на литър, а дизелът е 1.40 евро.

Сравнено с България това е практически на безценица, тъй като у нас същите горива се продаваха за съответно 1.50 евро и 1.75 евро – рекордни суми, каквито в модерната ни история не сме виждали дори по време на най-тежките кризи.

