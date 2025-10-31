Капитал топ 100: Газова промяна в топлофикациите

В новата класация „Капитал топ 100“ на най-големите компании в България за 2025 г., вестникът обръща специално внимание на газовата промяна в топлофикациите, които са консултирани от енергийния експерт Христо Ковачки.

Изминалата 2024 г. е била добра за „Топлофикация Перник“, чийто приходи растат с над 20%. С цели 63% скачат и тези на “Брикел”, показват още данните. Новото е, че останалите топлофикации – в Сливен, Русе и Плевен залагат на инвестиции в газови когенерационни двигатели, с чиято помощ заменят част от основната си суровина – въглищата.

“Топлофикация Перник” вече трета година използва природен газ за производство на топла вода през летните месеци. Първите три газови мощности имат сумарна топлинна мощност 19.5 MW и електрическа 21.7 MW. В момента дружеството монтира още два двигателя с обща мощност 17.4 ПУ, а други два – със същия капацитет – чакат реда си за инсталиране. Така до няколко години Перник ще разполага с близо 60 MW електрическа и почти толкова топлинна мощност, които ще заместят значителна част от въглищата. За града това е стратегическо, тъй като електропреносната мрежа няма капацитет да поеме отопление изцяло на ток. Сега две трети от населението на града ползват централно отопление, а ТЕЦ “Република” осигурява топлина на близо 20 000 абонати.

Подобна трансформация тече и в “Топлофикация Русе”, която е инвестирала в седем газови когенерации с обща мощност 61 MW. Три от тях вече работят и позволяват на централата да премине към работа без въглища през лятото, а останалите пет предстои да бъдат въведени в експлоатация.

“Топлофикация Сливен” също се насочва към газ. Първите два от общо четири двигателя с мощност 35 MW вече са монтирани, което ще позволи на дружеството да прекрати използването на въглища през топлите месеци.

Последна от въглищните централи, която подготвя някакъв преход, е “Брикел”. Компанията е подготвила за инсталиране четири газови когенерации и очаква изграждането на газопровода, за да ги включи в работа, с което ще замени не само въглищата, но и мазута, използван при запалване на котлите. Това означава, че черният дим в района на Гълъбово, може да намалее значително.

С инвестиции в нови газови мощности се включват и газовите топлофикации. “Топлофикация Плевен”, която още преди 50 години заменя мазута с газ, въведе в края на 2023 г. три нови газови двигателя с мощност 26.1 MW. Предстои разширение с още близо 45 MW, което ще увеличи капацитета за високоефективно комбинирано производство.

“Топлофикация Враца” добавя нови почти 20 MW газови мощности, които заменят остарелите двигатели и подобряват качеството на услугата за клиентите. А “Топлофикация Бургас” увеличава капацитета си с около 18 MW като половината от новите мощности вече работят, отбелязва още изданието.

