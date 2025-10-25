Какво се случва със златото? Последни новини

Златото сложи край на деветседмична серия на поскъпване след остра корекция на досегашното рали, съобщава Bloomberg.

Благодарният метал записа поевтиняване след по-смекчените от очакваното данни за инфлацията в САЩ, които затвърдиха очакванията за още парични облекчения от Федералния резерв на САЩ.

Инвеститорите продължиха да анализират и перспективите за подобряване на отношенията между САЩ и Китай. Очаква се следващата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият колега Си Дзинпин да се срещнат в опит да деескалират тлеещата търговска война. Постигането на евентуално споразумение би облекчило част от геополитическото напрежение, което засили търсенето на активи убежища, включително златото.

Бързият ръст в стойността на златото, който започна в средата на август и тласна цените до рекордните 4381,52 долара за тройунция в понеделник, спря рязко на следващия ден. Спадът съвпадна с голям отлив от борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, които в сряда отчетоха най-големия еднодневен спад в тонажно изражение за пет месеца, според данни, събрани от Bloomberg.

„Корекцията изглежда се стабилизира, но по-широкото участие на инвеститори на дребно означава, че волатилността вероятно ще остане завишена“, оментира стратегът на Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана. „Следващата ключова съпротива е близо до 4148 долара, но може да е необходим ясен пробив над 4236 долара, за да се потвърди, че възходящият импулс се завръща“, допълни експертът.

Златото е поскъпнало с 57% тази година, като подкрепа за това оказват изкупуването от централните банки и така наречената „търговия на обезценяването“ – при която инвеститорите избягват суверенния дълг и валутите, за да се предпазят от неконтролируеми бюджетни дефицити.





