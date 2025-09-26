Бизнес

Хотел "Алпинист" откри нов Уелнес център в Мальовица

Новата зона е проектирана с внимание към всеки детайл

26 сеп 25 | 14:00
260
Агенция Стандарт

В хотел „Алпинист“ в Мальовица вече има прекрасен уелнес център, създаден, за да предложи на гостите и посетителите пълноценен релакс, възстановяване и хармония в сърцето на планината. 

Новата зона е проектирана с внимание към всеки детайл и съчетава модерни съоръжения с уникалната атмосфера на природата. 

В центъра гостите ще открият: 

  • Топъл басейн и джакузи за отпускане след активен ден  
  • Парна и арома парна баня за детоксикация и свежест  
  • Класическа и инфраред сауна за възстановяване и баланс  
  • Солна терапия за укрепване на здравето и имунната система 
  • Атракционен душ – освежаващо приключение за сетивата  
  • Зона за релакс с топли фотьойли 

С откриването на зоната ние искаме да предложим на нашите гости не просто място за почивка, а пълноценно преживяване, което обединява красотата на природата и силата на модерния уелнес,“ коментират от хотел „Алпинист“. 

Уелнес центърът вече е отворен за гости на хотела и външни посетители, които желаят да се насладят на спокойствие, грижа и ново измерение на релаксация в планината. 

Хотел „Алпинист“ е изцяло реновиран курортен комплекс в Мальовица, на мястото на емблематичната Централна планинска школа, намираща се на Меча поляна в Рила. Той разполага с 9 едноспални апартамента и 6 фамилни стаи, оформени с уют и модерни удобства. 

В хотела се намира Музеят на алпинизма,  където има експозиция, която проследява историята на българския алпинизъм — снимки, артефакти, оборудване, вещи на известни алпинисти като Христо Проданов.  

В хотела има още конферентни зали и спортна зала: за фирмени събития, тиймбилдинги, обучения, срещи, лични събития. 

Природата и историята са сред ключовите елементи, които правят „Алпинист“ специален: музеят на алпинизма, сградата на старата планинска школа, усещането за автентичност. Курортът Мальовица се развива устойчиво -  комбиниране на зимни спортове, летни атракции, спокойствие и природа. Новият уелнес център е част от стратегията да се предложи пълноценен продукт във всички сезони. 

Автор Агенция Стандарт
