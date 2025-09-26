Хотел "Алпинист" откри нов Уелнес център в Мальовица

В хотел „Алпинист“ в Мальовица вече има прекрасен уелнес център, създаден, за да предложи на гостите и посетителите пълноценен релакс, възстановяване и хармония в сърцето на планината.

Новата зона е проектирана с внимание към всеки детайл и съчетава модерни съоръжения с уникалната атмосфера на природата.

В центъра гостите ще открият:

Топъл басейн и джакузи за отпускане след активен ден

Парна и арома парна баня за детоксикация и свежест

Класическа и инфраред сауна за възстановяване и баланс

Солна терапия за укрепване на здравето и имунната система

Атракционен душ – освежаващо приключение за сетивата

Зона за релакс с топли фотьойли

С откриването на зоната ние искаме да предложим на нашите гости не просто място за почивка, а пълноценно преживяване, което обединява красотата на природата и силата на модерния уелнес,“ коментират от хотел „Алпинист“.

Уелнес центърът вече е отворен за гости на хотела и външни посетители, които желаят да се насладят на спокойствие, грижа и ново измерение на релаксация в планината.

Хотел „Алпинист“ е изцяло реновиран курортен комплекс в Мальовица, на мястото на емблематичната Централна планинска школа, намираща се на Меча поляна в Рила. Той разполага с 9 едноспални апартамента и 6 фамилни стаи, оформени с уют и модерни удобства.

В хотела се намира Музеят на алпинизма, където има експозиция, която проследява историята на българския алпинизъм — снимки, артефакти, оборудване, вещи на известни алпинисти като Христо Проданов.

В хотела има още конферентни зали и спортна зала: за фирмени събития, тиймбилдинги, обучения, срещи, лични събития.

Природата и историята са сред ключовите елементи, които правят „Алпинист“ специален: музеят на алпинизма, сградата на старата планинска школа, усещането за автентичност. Курортът Мальовица се развива устойчиво - комбиниране на зимни спортове, летни атракции, спокойствие и природа. Новият уелнес център е част от стратегията да се предложи пълноценен продукт във всички сезони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com