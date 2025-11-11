Градче с приказен водопад вдигна чело! Златна фабрика

Още едно българско селце, част от община, което се гордее с приказния си водопад, вече ще може да се мери с големите. То ще има нова фабрика и възможности за нови работни места.

Българската компания „Ларен МН“ ЕООД инвестира 2,5 милиона лева в изграждането на нова производствена база за хотелска козметика в село Юлиево, община Мъглиж. Заводът ще произвежда висококачествени шампоани, сапуни и душ гелове за хотели и спа комплекси у нас и в чужбина. Продукцията му започва от следващата година.

Българска инвестиция с европейски обхват

Проектът се реализира изцяло със собствени средства на дружеството и включва модерна производствена линия, складови помещения и административна част.

Според управителя на компанията, инвестицията цели да увеличи капацитета и да отвори нови пазари в региона и извън България.

„Търсенето на хотелска козметика с български произход расте. С новата база ще можем да предложим по-гъвкаво производство и по-високо качество“, коментираха от фирмата.

Производство с фокус върху качество и устойчивост

Фабриката ще произвежда козметика под собствени марки и под частни етикети (private label) за хотелски вериги и партньори от ЕС.

Производството ще бъде съобразено с европейските стандарти за качество и безопасност, а в процеса ще се използват екологично сертифицирани суровини и рециклируеми опаковки.

Компанията вече е заявила интерес към програми за енергийна ефективност, с които ще инсталира фотоволтаични панели за собствени нужди.

Нови работни места за региона

Очаква се фабриката да открие около 40 нови работни места – от технолози и оператори до специалисти по логистика и контрол на качеството.

Местната администрация в Мъглиж приветства инвестицията като пример за устойчиво развитие на малките населени места и съживяване на икономическата активност в района.

„Това е още едно доказателство, че българските предприемачи могат да създават модерни производства и да дават поминък в регионите“, заяви кметът на общината.

Поглед към износа

„Ларен МН“ вече изнася част от продукцията си за Румъния, Гърция и Сърбия, а с новата база компанията планира да навлезе и на пазари в Централна и Западна Европа.

Инвестицията е част от по-широка тенденция за възраждане на българското производство и връщане на козметичния сектор към вътрешен капацитет, след години на вносна доминация.

Български пример за индустриално възраждане

Проектът край Стара Загора показва, че не само големите чуждестранни компании, но и българският частен бизнес активно инвестира в реалната икономика.

Съчетанието между модерна технология, устойчив подход и местен капацитет превръща новата фабрика в пример за това как регионите могат да растат чрез предприемачество и труд.

Мъглижкият водопад

Мъглиж се намира на границата между Долината на розите и Стара планина. В района има водопади, екопътеки и гледки, подходящи за планински туризъм. Един от най-посещаваните обекти е Мъглижкият водопад, известен с живописната си местност и лесен достъп.

