Голяма марка го закъса. На ръба на оцеляването

Първият масово произвеждан автомобил на марката Nio - третото поколение на ЕS8, дебютира на китайския пазар.

Ръководителят на компанията - Уилям Ли, призна, че моделът е от стратегическо значение за китайския производител, защото"компанията се бори да оцеляване".

Nio е една от малкото китайски марки, която успя да влезе в съзнанието на европейските потребители. Това се дължи главно на системата за смяна на батериите "Nio Power Swap", разработена от компанията. Тя представлява алтернатива на зареждането на батерията в електрически автомобил за дълго време.

В началото на 2025 година Nio имаше мрежа от над 3100 точки за подмяна на разредени батерии в Китай, като извършваше по близо 100 000 такива операции на ден. Процедурата се предлага и в Европа, където има мрежа от около 60 такива точки. Те са в Дания, Нидерландия, Германия, Норвегия и Швеция.

Според американците голяма част от китайските марки няма да оцелеят до 2030 г.

