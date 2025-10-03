Биткойнът удари нов исторически връх

Цената на биткойна надхвърли $120 000 за първи път от историческия връх преди седем седмици.

Това поднови интереса на инвеститорите към криптовалутата на фона на растящите опасения от потенциално спиране на работата на американското правителство, съобщават световните агенции.

Рекордни нива и нови очаквания

Предишният рекорд беше поставен на 14 август, когато BTC достигна стойност от $124 514, предаде Bloomberg.

Настоящото покачване идва в момент, когато пазарите са особено чувствителни към макроикономически събития и търсят алтернативни активи.

Криптовалутата отдавна е определяна като "цифрово злато" и в периоди на несигурност често изпълнява сходна роля с благородния метал, привличайки капитали като убежище.

Сезонни тенденции и силен финал на годината

Исторически, септември е най-слабият месец за биткойна, докато четвъртото тримесечие обикновено е най-силното.

Тази година обаче пазарът е подкрепен от институционални капиталови потоци, макроикономически оптимизъм и технически сигнали, които сочат потенциал за допълнителен ръст, пише money.bg.

Анализатори от JPMorgan публикуваха доклад, в който посочват, че биткойнът е подценен спрямо златото, като поставят ценова цел от $165 000.

