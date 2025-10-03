БАКБ с устойчиви идеи за бъдещето

От 2 до 5 октомври в Sofia Tech Park се провежда второто издание на Sofia Art Fair, най-голямото изложение за съвременно изкуство в България. БАКБ е стратегически партньор на събитието, като част от грижата си за устойчивото развитие на обществото. Sofia Art Fair обединява водещи галерии, творци, институции и визионери от Европа - 13 държави, сред които България, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия, Латвия, Румъния, Грузия, Азербайджан, Чехия, Австрия, Испания.

Съвременното изкуство превръща изложбеното пространство в територия на въпросите. Защо светът изглежда така? Къде е нашето място в него? Какво оставяме след себе си? Артистите ги задават чрез картини, инсталации, видео, звук и светлина. С изкуството си те се опитат да провокират зрителя, да го накарат да се замисли за света около него и да постави под въпрос собствените си възгледи.

Българо-американска кредитна банка е убедена, че именно тези въпроси движат обществото напред. Затова и подкрепата на културата и изкуството е не просто жест, а съзнателна част от дългосрочната й политика да инвестира в значими инициативи, които вдъхновяват промяна – в бизнеса, изкуството и обществото.

„Вярваме, че изкуството е разговор. Искаме да участваме в него не като зрители, а като партньори – с доверие в творците и в техните въпроси към обществото. Sofia Art Fair – Imagine е именно такова пространство, в което изкуството среща общността, за да я провокира и да я направи по-осъзната. В свят, който търси баланс между икономика, екология и социална отговорност, изкуството е онзи глас, който ни връща към същественото. Ние избираме да го подкрепим, защото вярваме, че бъдещето се изгражда не само с числа и планове, а и с идеи, визия и смелост“, казва Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ за подкрепата на съвременното изкуство.

Грижата за устойчивото развитие на бизнеса, културата и обществото е част от ESG стратегията на БАКБ. Тя не е декларация, а дългосрочен ангажимент към бъдеще, в което успехите в бизнеса вървят ръка за ръка с опазването на околната среда и социалната отговорност. Банката заема лидерска позиция в зелените инициативи и опазването на природата. През 2025 г. за шести път стана носител на приза „Най-зелена банка“ в конкурса „Най-зелените компании на България“. Сред основните й приоритети са финансиране на устойчиви проекти с положителен ефект върху околната среда и върху обществото, подкрепата за зелени и социални иновации, инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност. БАКБ изгражда партньорства с много международни финансови институции и местни организации, за да стимулира инвестициите в устойчиви решения. Със своята дейност банката демонстрира своя достоен избор: да инвестира в бъдещето, в устойчивите проекти, в смелите идеи, които ни движат напред.

Тази визия свързва БАКБ с фондация „Кредо Бонум“ – дългогодишен двигател на инициативи, които развиват съвременното изкуство и културния живот в България, подтикват към положителни промени в обществото. Сред най-значимите примери за синергията между банката и фондацията е поредицата от изложби, посветени на климатичните промени – „Не ти трябва синоптик, за да знаеш накъде духа вятърът“ и „Векът на зданието“. Тези проекти поставят екологията и отговорността към околната среда в центъра на общественото внимание, като използват изкуството като инструмент за диалог и осъзнаване.

БАКБ застава зад редица инициативи, които съчетават култура, екология и гражданска активност. Сред тях са проекти като „Паркинг дей“ – превръщащ градското пространство в сцена за алтернативни форми на култура и споделяне, както и „Книги за смет“, който насърчава едновременно любовта към книгите и грижата за природата. Тези инициативи показват, че културата може да излиза извън традиционните си рамки и да се превръща в реален катализатор за обществена промяна.

Подкрепата на Sofia Art Fair е естествено продължение на философията на БАКБ. Устойчивостта е безкраен процес. Тя започва сега, когато даваме смисъл на настоящето и инвестираме в бъдещето. И ако финансовите решения градят стабилност, то културните избори създават идентичност. В този смисъл подкрепата за изкуството е една от най-дългосрочните и най-значимите инвестиции, които една институция може да направи. БАКБ ще представи своя модел за подкрепа на съвременното изкуство, култура и екология в лекционната програма SAF Talks по време на Sofia Art Fair.

На 4 октомври (събота) от 11:00 до 12:00 ч. Весела Ножарова ще представи темата „БАКБ и изкуството с кауза“. В качеството си на куратор на галерия и фондация „Кредо Бонум“, с която банката си партнира успешно, Весела Ножарова ще разкаже за знаковите проекти, подкрепени от банката и реализирани съвместно с фондацията през последните години. Те доказват че културата, изкуството и екологията могат да бъдат подкрепяни не само с идеи, но и с реални действия и ресурси – в полза на едно по-добро и устойчиво бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com