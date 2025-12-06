БАБХ изтегля от търговска верига продукти от сьомга

БАБХ осъществява контрол върху предприето от търговска верига изтегляне на продукти от сьомга

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява контрол върху предприето от търговска верига у нас изтегляне на продукти от сьомга, което продължава и към момента. Действието е във връзка с констатирано несъответствие от унгарския компетентен орган след извършен анализ на партида сьомга с произход Румъния, при който е установено наличие на Listeria monocytogenes. Като превантивна мярка румънският производител изтегля и други партиди, произведени в близък период.

Бизнес операторът, който оперира и на българския пазар, е бил информиран от производителя и е изпълнил задължението си да уведоми БАБХ. Действието засяга единствено този оператор, други търговци не са получавали от партидите, предмет на изтегляне.

Бизнес операторът е осигурил необходимата информация за проследимост и е уведомил клиентите чрез имейл, Viber, SMS, информационни табла в магазините и публикуване на съобщение на своя уебсайт.

Повече подробности от бизнес оператора може да откриете тук .

