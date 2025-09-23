Решиха съдбата на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд реши кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста. Срещу него има обвинения за участие в организирана престъпна група и за поискан подкуп.

Защитата на кмета Благомир Коцев поиска отвод на председателя на съдебния състав Стефан Илиев с аргумента, че той не е избран чрез случаен подбор, а определен от ръководството на Софийския апелативен съд. Адвокат Ина Лулчева заяви, че това противоречи на закона.

Тя оспори и участието на съдия Венелин Иванов, тъй като е бил част от вече закрития спецсъд по предложение на партията ПП-ДБ, към която принадлежи и Коцев, което според защитата създава съмнение за безпристрастност.

Лулчева подчерта, че делото има политически характер, но съдът е длъжен да се ръководи от юридически критерии, а не от слухове. Тя повтори и обвиненията, че прокуратурата в продължение на 10 месеца не е движила разследването и е отказала да разпита повторно бившия заместник-кмет Диан Иванов, който твърди, че първоначалните му показания са били дадени под натиск.

Самият Коцев заяви, че няма нищо против да се води разследване и дори е готов да се откаже от поста си, ако това му позволи да бъде със семейството си, предава Нова телевизия.

Съдът отхвърли исканията за отвод. Според магистратите Илиев е определен законосъобразно със заповед на зам.-председателя, което не нарушава принципа за случайно разпределение. Освен това ролята му на докладчик не е основание за съмнение в безпристрастността му.

По отношение на съдия Венелин Иванов съдът прие, че няма конкретни данни за пристрастност. Неговата работа в закрития спецсъд не може да бъде тълкувана като лична враждебност към Коцев, избран от ПП-ДБ, която е инициирала закриването на този съд.

Искането на защитата бе окончателно отхвърлено.

Припомняме, че Благомир Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

