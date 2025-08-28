Паскал на разпит в Антикорупционната комисия

След екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес той се яви в Антикорупционната комисия да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен.

Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда, предава NOVA.

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Вчера 64-годишният мъж беше върнат на „Калотина”, но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com