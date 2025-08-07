Георги Георгиев излезе на свобода, първи думи

Георги Георгиев, обвинен за нападението над Дебора Михайлова през 2023 г., беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева. Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

"Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде", каза той пред журналисти, след като си тръгна от затвора в Стара Загора с адвоката си.

"Най-накрая разумът и правото възтържествуваха", каза адвокатът Валентин Димитров. "Окръжният и районният съд се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменение на мярката в по-лека, най-вече за неразумния срок на задържане, който е 2 години и 2 месеца. Превърна се в едно предварително изтърпяване на наказание", заяви адвокатът. Той отрече неговият клиент да е извършил това, в което е обвинен.

По думите му Георгиев е опериран преди 2 седмици и още се възстановява.

