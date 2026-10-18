Стоянов с тежък удар по опозицията. Националната сигурност не е скеч

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отправи безпощадни критики към опозицията заради обвиненията срещу правителството след атаките с дронове в Черно море. В интервю за БНТ той заяви, че националната сигурност не може да бъде превръщана в политически спектакъл, а решенията трябва да се основават на доказателства. Стоянов съобщи, че скоро в България се очаква военна авиация от съюзническа държава в НАТО, и разкри нови стъпки за укрепване на отбраната. Той обвини предишните управления и за тригодишното забавяне на модерните радари, които биха могли вече да защитават българското небе.

Националната сигурност не е място за глупави скечове

Особено остър беше Стоянов към политиците, които настояват Русия да бъде посочена като извършител на атаките, преди разследването да е приключило.

„Нека да обърна внимание на случая в Германия на летището с дрона, който се оказа руски. На германското правителство бяха необходими 27, 28 дни, за да кажат, че този дрон е руски. На тях е било нужно технологично време. У нас нашите опозиционни лидери искаха още преди да се случи събитието да кажем, че дронът е руски“, заяви министърът.

Той коментира язвително, че на опонентите му „харддискът им е форматиран“, защото не искат да чуят истината и да приемат реалната обстановка.

„Същият този опозиционен лидер си позволи да наговори маса лъжи. Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове. Още по-малко ТикТок изяви. А те правят точно това. Те излязоха и казаха „Черноморски щит ние създаваме“. На следващия ден излязоха и казаха „добре, че правителството ни послуша“. Абсолютна глупост. Експертизата, която има този господин, е нулева. И не само той, а всички около него“, отсече Стоянов.

Министърът подчерта, че експертизата по военните въпроси е в Министерството на отбраната, а не в главите на хора, завършили маркетинг и финанси. По думите му България трябва да изчака резултатите от разследването на нападението срещу кораба „Челси-3“, водено от Военната прокуратура с участието на Военна полиция.

Ако бъде доказан руски произход на дроновете, следващата дипломатическа стъпка най-вероятно ще бъде връчване на нота на руския посланик Елеонора Митрофанова. Стоянов обаче отказа да прави предположения за евентуална украинска провокация, като настоя, че като министър работи с факти, а не с хипотези.

Авиация от НАТО пристига в България

Военният министър обяви, че страната предприема конкретни действия за укрепване на сигурността в Черно море, включително чрез допълнително съюзническо присъствие.

„В Черно море кораби няма как да влязат, затова остава вариантът да разположим сили и средства по брега и по въздуха. С тях искаме да получаваме възможно най-ранна картина на случващото се. Демонстрацията на сила значи, че ние сме готови да поемем всяко предизвикателство. Адмирал Ефтимов е в пряк контакт с върховния главнокомандващ на НАТО и скоро ще има присъствие на партньорска авиация от НАТО“, съобщи Стоянов.

Той беше категоричен, че модернизацията на армията е жизненоважна за националната сигурност.

„Аз съм сигурен, че на България й трябват и изтребители, и зенитно-ракетни комплекси, и антидрон системи. И системи за борба с дронове с кинетично въздействие. Затова и ние работим в тази посока“, заяви министърът.

Стоянов обаче припомни, че сегашното правителство е наследило сериозни проблеми в отбраната.

„Ние пазим българското Черноморие с това, което ни е оставил политическият елит. Нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия“, подчерта той.

До края на октомври България ще изпрати писмо до централата на НАТО, с което ще заяви участие в програмата на Алианса за защита от дронове.

Три изгубени години за радарите

Стоянов отправи тежки обвинения към предишните управляващи и за забавянето на проекта за нови триизмерни радари.

„Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното пространство, такова каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани. Но, за да бъдат активирани нашите самолети, трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушение на въздушното пространство“, обясни той.

След това министърът посочи пряко отговорността на своите политически опоненти.

„И пак да ви върна към всичките тези господа, които обичат много да критикуват, а малко да работят. 2023 година, когато служебният кабинет си тръгна, ние оставихме готов проект за закупуване на 3Д радари. Договорът можеше да бъде сключен до края на 2023 година. Първият радар щеше да пристигне сега. Какво се случи? Нищо“, заяви Стоянов.

По думите му договорът вече е подписан от него, но първият радар ще пристигне чак през 2028 г. „Загубихме три години в шикалкавене“, констатира министърът.

Решенията се вземат информирано, не емоционално

Министърът отговори и на критиките защо България не задейства член 4 от Северноатлантическия договор.

„Как да задействаме член 4 като няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма пряко нападение върху страната ни. Няма и насилствена смяна на политическото ръководство. Т.е. член 4 се задейства при тези 4 ситуации. Реално консултации се правят за всеки един случай“, заяви Стоянов.

Той припомни, че на Консултативния съвет за национална сигурност всички политически лидери, включително представители на опозицията, са били единодушни, че засега не е необходимо задействане на член 4.

Военният министър настоя политическите противопоставяния да не пречат на професионалните решения за сигурността.

„Ние работим скоротечно. И още веднъж - решенията се взимат информирано, а не емоционално. Емоциите нека да останат в трибунките на парламента. Оставете на нас реалното взимане на решения след получаване на необходимата информация“, призова той.

Стоянов увери, че се предприемат всички необходими мерки за охрана на българското териториално море и територията на страната. Коментира и подпалените антени на „Старлинк“ у нас, като определи нападението като целенасочен опит за нарушаване на използването на сателитната система и интернет връзките.