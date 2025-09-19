Политика

Виктор Блъсков: Пеевски печели фенове

Журналистът с пост в социалните мрежи

19 сеп 25 | 12:51
490
Делян Пеевски по-скоро печели фенове и последователи, отколкото врагове. Това пише в профила си във Фейсбук журналистът Виктор Блъсков.

Ето какво пише той:

"Нямам никакво понятие какъв е рейтинга и каква е подкрепата на ДПС в момента, вероятно никой освен ръководството няма. Обаче ще кажа нещо, което си мисля от вчера особено, след като гледах реакции - с тази си риторика Пеевски по-скоро печели фенове и последователи, отколкото врагове.

Просто наблюдение. Повечето хора не си дават сметка каква органична омраза изпитват сума българи по хората, които той реже и как си мечтаят те да направят същото. А голяма част от коментаторския балон, медийния балон и като цяло софийския балон на говорене за политика не си дава сметка какво се случва извън него."

