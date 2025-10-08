В НС решиха за продажбата на "Лукойл"

Предложение продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет беше одобрено на първо гласуване в рамките на съвместно заседание на две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата.

Промените са предлагат чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Иван Ибришимов от "БСП-Обединена левица" и Павела Митова от "Има такъв народ". Комисията по енергетика прие предложенията с 13 гласа "за", без нито един глас "против" и един "въздържал се". Комисията по икономическа политика и иновации гласува с 11 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 "въздържал се".

Законопроектът бе представен пред двете комисии от Делян Добрев и Станислав Анастасов.

По думите на Добрев промените предвиждат две стъпки на одобрение преди разпореждане с активите на "Лукойл" в България, като първата стъпка е проверка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), а втората стъпка е решение на Министерски съвет. Ако няма съгласие на ДАНС след проверка, то процедурата по евентуални сделки с активите на компанията се прекратява и не стига до МС, обясни Добрев.

"В последните седмици има информация, че се готви такава сделка, България трябва да защити своя национален интерес заради важноста на това дружество в страната", каза Добрев. Той добави, че страната ни има лош опит с трудностите в близкото минало, произлезли от дерогациите, свързани с доставките на руски петрол, и сега са необходими законови промени, за да се гарантира, че България отново няма да изпадне в подобна ситуация.

Станислав Анастасов посочи, че става дума за националната сигурност на България.

"Както се вижда много ясно, руската компания "Лукойл" е успяла да постигне доста голяма хоризонтална и вертикална интеграция, което създава потенциален риск за сигурността на доставки в България. Така че ние трябва да бъдем сигурни, че новият купувач ще бъде стратегически партньор в Европейския съюз и НАТО", каза той.

В законопроекта за изменение и допълнение се предвижда, че Държавна агенция "Национална сигурност" извършва предварително проучване и дава писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на Република България или на територията на трета държава собственост на или контролирани пряко или непряко от "Лукойл" ОАО, Русия или свързани с него лица.

Предвижда се ДАНС да извършва предварително проучване и да дава писмено становище преди извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти, собственост на изброените по-горе компании.

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на дружествата, както и с движимо или недвижимо имущество, ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС. Ако такива разпоредителни сделки бъдат реализирани, без да се спазват текстовете на закона, то сделките ще бъдат определяни за нищожни.

С предложения закон за изменение и допълнение на Закона за инвестициите гарантираме, че активите на "Лукойл" ОАО могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъснатата работа на активите в обхвата на този проект, пише в мотивите на вносителите.

"Двойният контрол чрез писмено становище на Държавна агенция "Национална сигурност" и решение на Министерски съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", пише в документа, предава БТА.

