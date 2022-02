САЩ се разграничиха от човек на Прокопиев. Скандал с таен запис

САЩ се разграничиха от човек на Иво Прокопиев. Това става ясно от официално съобщение на американското посолство в София, свързано с информацията за подслушвани лица у нас. Скандалът забърка първото перо на bird.bg Атанас Чобанов, който в средата на януари разтръби, че служител на американското посолство го предупредил за заплахи срещу него. Чобанов насочи тогава стрелите си към Делян Пеевски, като обяви, че "последната му работа" била свързана с депутата от ДПС и било "ясно, че поръчката идва от първия ред в Народното събрание".

В предаденото предупреждение не се споменава конкретно лице или политическа партия и нямаме информация, която да предполага, че има връзка с конкретна политическа партия, контрира днес посолството на САЩ. Но в същото време направи важно уточнение: "Чухме твърдения, че един от нашите разговори е записан без наше разрешение; посолството възразява срещу подобни практики."

Ето пълния текст на съобщението на посолството на САЩ, разпространено от БТА:

Изявление на Посолството на САЩ в България9 февруари, 2022 г.Преди няколко седмици Посолството на Съединените щати получи информация за възможна заплаха срещу две лица. В конкретния момент решихме, че сме длъжни да предупредим тези лица за тази информация. Посолството сподели тази информация и с българските власти. В предаденото предупреждение не се споменава конкретно лице или политическа партия и нямаме информация, която да предполага, че има връзка с конкретна политическа партия. Оттогава не сме получили повече информация за тази възможна заплаха. Чухме твърдения, че един от нашите разговори е записан без наше разрешение; посолството възразява срещу подобни практики.

Statement by the U.S. Embassy in Bulgaria February 9, 2022

Several weeks ago the Embassy of the United States received information of a possible threat against two individuals. At the time we determined we had a duty to warn those individuals of this information. The Embassy also shared this information with Bulgarian authorities. The warning conveyed did not mention any specific person or political party, and we have no information to suggest there is any connection to a specific political party. Since that time we have not received any further information on this possible threat. We have heard claims one of our conversations was recorded without our permission; the Embassy objects to such practices.