Пеевски: Ще направя много разкрития!

„Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладели – Сорос и техните производни и човек, обикалящ страната“. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание (НС).
„Докато се вършат правилните неща за хората ще подкрепям кабинета", категорично заяви Пеевски.
"Всички бележки, които имаме, споделяме с тях. Мисля, че имаме чуваемост“, добави той в отговор дали ще продължи да подкрепя кабинета "Желязков".
„Няма да позволя никой да тресе държавата“ – категорично заяви Пеевски и поясни:
„От днес се влезе в президентска кампания. Всички се занимават само с това.
Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията.
Ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя някой да излъже хората.
Хората ще получат цялата истина“.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com