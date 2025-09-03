Политика

Пеевски: Ще направя много разкрития!

Няма да позволя никой да тресе държавата, категоричен бе лидерът на ДПС-Ново начало

03 сеп 25 | 9:24
1365
Мира Иванова

Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладели – Сорос и техните производни и човек, обикалящ страната“. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание (НС).

Докато се вършат правилните неща за хората ще подкрепям кабинета", категорично заяви Пеевски.

"Всички бележки, които имаме, споделяме с тях. Мисля, че имаме чуваемост“, добави той в отговор дали ще продължи да подкрепя кабинета "Желязков".

Няма да позволя никой да тресе държавата“ – категорично заяви Пеевски и поясни:

„От днес се влезе в президентска кампания. Всички се занимават само с това. 

Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията.

Ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя някой да излъже хората.

Хората ще получат цялата истина“.

 

 

 

 

 

Автор Мира Иванова
