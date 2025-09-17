Калин Стоянов разкри скандални есемеси на Денков

Днес текат дебати по вот на недоверие - едно дългоочаквано събитие, сякаш е невиждано и нечувано. За съжаление, с тези смешни мотиви за вота, той от най-силното оръжие на опозицията, се превърна в детска играчка.

Това заяви от трибуната по време на дебатите за вота на недоверие бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.

Искам да се спра на това кой от кого потърси съдействие - подписи, за да се случи този вот. Единият човек е част от екипажа, който акостира с гумена лодка на плажа на Доган. Същият помощник-капитан поиска подкрепа от остатъците на Доган, заради които лично се търкаляше в Росенец, заголил задните си части, напомни той за активността на депутата от ДБ Иво Мирчев.

Съдействие искат хора, които са се самопровъзгласили за борци срещу корупцията, независимо, че някои от тях са с обвинения, било то за корупционни престъпления или за престъпления по служба.

Същите искат съдействие от човек с тежки обвинения за корупция, който умело се крие зад своя имунитет. Лицемерие, възмути се Стоянов.

Мотивите за вота са базирани на фрази като "в медийното пространство", "според публична информация", "по неофициална информация"....и подобни смехотворни твърдения, отбеляза той.

И обобщи: мотивите за този вот са на принципа "една жена каза".

Стоянов напомни и публикувания от Радостин Василев запис от сбирка на ПП.

"Василев изнесе публично записите и те (ПП) паднаха с хиляди. Там действително се говореше за кешове, за ала-бала с президента, за наше МВР и, като споменаваме МВР, имаше една тема, че едва ли не съм правил чистка в МВР. Хората, които тиражираха тази версия, да попитат какви есемеси ми пишеше тогавашният министър председател Николай Денков, а именно: "Подкрепям те за назначенията", разобличи бившия премиер Калин Стоянов.

