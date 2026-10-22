Елена Йончева и Танер Кабилов с брифинг в европарламента заради акциите срещу кметове на ДПС

Евродепутатите от ДПС Елена Йончева и Танер Кабилов дават извънреден брифинг в европарламента заради полицейските акции срещу кметове на ДПС.

"Ще уведомим нашите колеги от Европейския парламент какво се случва. Това е крайно притеснително", сподели Танер Кабилов.

Елена Йончева заяви, че е недопустимо изпълнителната власт да се намесва в независимата съдебна, както и такива задържания да се правят 2-3 дни преди изборите.

"Наблюдаваме една изпълнителна власт, която се намесва в работата на съдебната власт. Изпълнителната власт предварително коментира изпълнения на съдебна власт", недоумява евродепутатът.

"Задържането не е присъда. Недопустимо е това да се прави по унизителен начин, да се превръща в публично унижение и зрелище и по този начин да се всява страх у избирателите на определена партия", продължи Йончева.

"Всичко това се случва в момент, когато в Европа се договоря бюджетът за следващите 7 години. Имаме съмнения, че това, което се случва в България, преследва чисто политическа цел", добави тя.

"МВР не взима никакви мерки за полицейското насилие в България", каза още Елена Йончева по повод сигналите й за полицейски тормоз над граждани.

Припомняме, че след като бяха арестувани кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански, днес МВР беше изпратено и в община Кърджали. В момента се извършват претърсвания и в дома на кмета Ерол Мюмюн, който също бе задържан.