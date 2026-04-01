Разкриха. Удря ли ни иранска ракета

Темата за американските самолети на летище София е поне от два месеца. Въпросът е искаме ли да откажем помощ на САЩ и да се конфронтираме с тях, както направи Испания. За целта трябва да анализираме риска от ситуацията в Близкия изток.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, който коментира темата за нотата на Иран до България.

"За нотата мога да кажа, че видяхме какво става с Турция. Иран изстреля няколко ракети срещу Турция и после се извиняваше. Една от хипотезите защо има такива странни послания от Иран е, че там има сериозни разминавания при взимането на решения заради убийствата на много висши лидери. Очевидно има проблем в това отношение и явно не се знае кой точно взима решенията. Ние трябва да анализираме и оценим риска за нас.

В европейските страни има на много места американски самолети и ние трябва да преценим на коя страна сме. Относно риска, за да стигне една ракета до нас тя трябва да мине през Турция и Гърция. Виждаме, че това не се случва. Рискът е нищожно малък и за мен не трябва да се конфронтираме със САЩ на база този риск", категоричен бе той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com