Забавни игри от Yettel учат деца и родители на дигитална безопасност

Посетителите ще се запознаят с най-често срещаните рискове онлайн и ще получат практични насоки как да се справят с тях

Как да навигират безопасно в интернет и да се предпазват от различните опасности онлайн – това ще научат чрез интерактивни игри и преживявания от Yettel посетителите на Back 2 School събитието в столичния Mall of Sofia на 13 септември (събота). В часовете от 12:00 ч. до 16:00 ч. в близост до входа откъм улица Осогово, телекомът ще помага на деца и родители да се ориентират по-добре в дигиталното пространство, като ги предизвика чрез специални тематични инсталации да се справят с различни ситуации в онлайн среда и да разпознават вредно или подвеждащо съдържание.

В обособения кът на Yettel подрастващите ще могат да се превърнат в истински дигитални скаути. Една от задачите им ще бъде да тестват знанията и преценката си коя информация е чувствителна и не трябва да бъде споделяна в интернет. Освен това, децата ще разрешават различни казуси, свързани със сигурността онлайн, като обяснят какви действия биха предприели в определени ситуации, а също така и ще се сблъскат с предизвикателство да различават истински от фалшиви новини в интернет.

Кампанията „Back 2 School: Време е за нови приключения!“ се организира от търговския център, за да улесни родители и деца, като им даде възможност да се подготвят с всичко необходимо за новата учебна година на едно място благодарение на множество атрактивни предложения и специални оферти. Партньорството с Yettel и кампанията за дигитална безопасност на децата Digital Scouts дава добавена стойност, като чрез игра ще помогне на стотици деца и родители да научат повече за опасностите в интернет и справянето с тях. За онези, които разрешат правилно предизвикателствата, са предвидени поощрителни награди.

С участието в семейната инициатива на прага на новата учебна година, телекомът се стреми да предаде на подрастващите важни послания и да изгради у тях ключови дигитални умения, важни за безопасността им в интернет като критично мислене, разпознаване на заплахи и подвеждащо съдържание, защита на личните данни и др. Подобни възможности са чудесни, за да се ангажират и родителите и да бъдат подкрепени в усилията им за изграждането на здравословни дигитални навици и умения у децата.

Кампанията Digital Scouts е част от дългосрочната инициатива на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. Дигиталното образование на младите е кауза на компанията в полза на обществото вече повече от 17 години, като ангажиментът е всяка година да се достигнат 40 000 деца по темите за онлайн безопасността, както и да се подпомогнат 10 000 души в развитието на техните дигитални умения и компетенции. През 2024 г. тези цели се преизпълват, като Yettеl успява да подкрепи над 82 000 души в усвояването на нови знания за защита в интернет и съвременните технологии.

