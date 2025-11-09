Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:

Станка Желева, художничка

Борислав Сертов, офицер, бригаден генерал

Роберт Янакиев, актьор

Проф. Георги Михов, учен, инженер по електроника, изобретател

Проф. д-р Ивета Ташева, д.м. началник Клиника по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“

Ангелина Римпова-Петкова, мениджър „Връзки с обществеността“ в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Александър Пенев, началник Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com