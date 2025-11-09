Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Станка Желева, художничка
Борислав Сертов, офицер, бригаден генерал
Роберт Янакиев, актьор
Проф. Георги Михов, учен, инженер по електроника, изобретател
Проф. д-р Ивета Ташева, д.м. началник Клиника по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“
Ангелина Римпова-Петкова, мениджър „Връзки с обществеността“ в УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Александър Пенев, началник Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера
