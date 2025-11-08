Последни новини за изчезналата Стефани

Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша. Това потвърдиха за NOVA от Планинската спасителна служба. Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината.

Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Тази сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд в събота от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com