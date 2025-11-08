Драстични глоби, ако пушиш или не изключиш телефона в самолета

Ако летите до Турция, внимавайте да не си навлечете солени глоби в самолета. Глобите за отказ от проверка на летищата също се увеличават на 32 911 лири, което е около 1316 лева, пише Марица.

От 2026 г. глобите в турската гражданска авиация ще бъдат значително увеличени след прилагането на новия коефициент за преоценка от 25,49%. Според решението на Главната дирекция по гражданска авиация към Министерството на транспорта, нарушителите ще плащат по-солени суми за всяко действие, застрашаващо безопасността по време на полет.

Пушенето на тютюневи изделия или използването на устройства, отделящи дим в самолета, ще струва на нарушителите 24 681 турски лири, което се равнява на около 986 лева.

Още по-сериозна е санкцията за онези, които насочват лазер към летателен апарат.

От началото на 2026 г. подобно деяние ще се наказва с 164 613 лири, или приблизително 6 584 лева.

Причината е, че лазерните лъчи могат да заслепят пилотите и да доведат до сериозни инциденти.

Глобите за отказ от проверка на летищата също се увеличават – от 26 226 на 32 911 лири, което означава около 1 316 лева.

Освен това пътници, които не изключват мобилните си телефони по време на полет или се държат агресивно спрямо екипажа и други пътници, ще бъдат санкционирани според същия механизъм за преоценка.

Целта на новите мерки е да се подобри дисциплината по време на пътуване и да се гарантира максимална сигурност както за пътниците, така и за екипажа.

Новата тарифна таблица потвърждава решимостта на турските власти да затегнат контрола върху авиационната безопасност и да предотвратят всякакви действия, които могат да изложат на риск живота на стотици хора по въздуха.





