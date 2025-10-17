Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден днес днес празнуват:
Ангел Заберски-син, пианист, аранжор и композитор
Владимир Левчев, поет
Даниела Иванова-Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, оперна звезда
Д-р Костадин Коев, кмет на Велинград
Любомир Пантелеев, инженер, журналист и политик
Радомир Чолаков, зам.-председател на Комисията за защита на конкуренцията
Проф. д-р Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия
Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация
Таня Шахова, актриса
