Сватбено изложение Астория 2026 – място за идеи, срещи и реални решения

През януари 2026 г. София отново ще бъде домакин на едно от водещите събития за бъдещи младоженци и професионалисти от сватбения бранш. Сватбено изложение Астория 2026 ще с проведе на 17 и 18 януари в Гранд Хотел Астория, с вход свободен за посетители.

След успешните си предходни издания, изложението продължава да надгражда концепцията си, като предлага още по-богато съдържание, по-широк кръг от участници и реални възможности за лични срещи и консултации. През 2025 г. събитието получи престижното отличие „Иновация в сватбената индустрия – Бранд на годината“, което затвърди позицията му като значима платформа в сектора.

Практичен формат с фокус върху реалните нужди на двойките

Сватбено изложение Астория е създадено с ясна и практична цел – да улесни планирането на сватбата, като събере на едно място ключови доставчици и даде възможност за информиран избор.

Форматът позволява на посетителите:

да се срещнат с различни професионалисти в рамките на едно събитие

да сравнят стилове, услуги и подходи

да получат конкретни идеи и насоки

да изградят цялостна визия за сватбения си ден

За много двойки изложението е първата реална стъпка в планирането – моментът, в който идеите започват да придобиват ясна форма.

Какво ново предлага изданието през 2026 г.?

През 2026 г. фокусът е насочен към още по-интерактивно и персонализирано преживяване за посетителите. Сред основните акценти са:

по-активно участие на изложителите

представяне на реални проекти и готови решения

индивидуален подход към всяка двойка

съдържание, ориентирано към практичните въпроси при планирането

Тази насоченост към реални потребности е и една от причините събитието да бъде отличено за иновация в сватбената индустрия.

Какво ще открият посетителите?

В рамките на двата дни гостите ще могат да се запознаят с богат избор от услуги и идеи, сред които:

Сватбени декорации и концепции – стилове, цветови решения и сценографии

Булчинска и официална мода – рокли, костюми и аксесоари

Фотография и видеография – портфолиа и примери от реални събития

Кетъринг и сладкарство – менюта, торти и идеи за празничната трапеза

Музика и артистични програми – решения за цялостното изживяване

Всичко това е представено в спокойна и професионална среда, която насърчава личния контакт и смисления разговор.

За кого е подходящо събитието?

Сватбено изложение Астория 2026 е насочено към:

двойки, които предстои да планират сватба

хора, търсещи стил, вдъхновение и персонализирани решения

професионалисти от сватбения и ивент бранша

посетители, които искат по-добра ориентация в предлаганите услуги

Независимо дали планирането тепърва започва или вече има изградена концепция, изложението предлага полезна перспектива и конкретни насоки.

Информиран избор и практична стойност

Основната мисия на Сватбено изложение Астория остава непроменена – да подпомогне двойките в процеса на вземане на информирани решения. Срещата с различни доставчици на едно място спестява време и създава реална представа за възможностите на пазара.

Сватбено изложение Астория 2026

📍 Гранд Хотел Астория, София

📅 17–18 януари 2026 г.

🎟 Вход свободен

Събитие, което съчетава идеи, практични решения и личен контакт – в подкрепа на по-спокойното и осъзнато планиране на сватбата.

