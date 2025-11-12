Рожден ден днес имат известни актьори

Рожден ден днес празнуват:

Ирини Жамбонас, актриса, популярна е с участието си във филмовите ленти "Маргарит и Маргарита", „Пансион за кучета“, „Ярост“, „Другият наш възможен живот“, „В Кръг“, „Голата истина за група Жигули“ и като Марта в семейната поредица „Алея на славата“

Стойко Пеев, театрален и филмов актьор, запомнен като хан Аспарух от едноименната мегапродукция

Любен Кънев, актьор, познат с ролите си на инспектор Тодор Тодоров от ГДБОП („Под прикритие“), Княз Кирил Преславски („Недадените), Омар („Знакът на Българина“), Пламен Сиромашки (All Inclusive)

Проф. Любен Тотев, бивш ректор на Минно-геоложки университет

