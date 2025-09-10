Рожден ден днес има Йорданка Христова

Рожден ден днес има една от най-обичаните родни певици Йорданка Христова.

Празнува и депутатът от ДПС-Ново начало Неждет Шабан.

Черпят още:

Акад. Васил Казанджиев, композитор и диригент

Милена Милотинова, журналист и тв водещ

Петьо Блъсков, журналист, главен редактор на в. „Труд“

Степан Ерамян, журналист и издател

Стоян Янкулов-Стунджи, музикант-перкусионист

Стойчо Керев, журналист и продуцент

