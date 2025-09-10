Рожден ден днес има Йорданка Христова

Рожден ден днес има една от най-обичаните родни певици Йорданка Христова.
Празнува и депутатът от ДПС-Ново начало Неждет Шабан.
Черпят още:
Акад. Васил Казанджиев, композитор и диригент
Милена Милотинова, журналист и тв водещ
Петьо Блъсков, журналист, главен редактор на в. „Труд“
Степан Ерамян, журналист и издател
Стоян Янкулов-Стунджи, музикант-перкусионист
Стойчо Керев, журналист и продуцент
