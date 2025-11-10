Горивата поскъпнаха! Готвят спешни мерки

Цените на горивата у нас се покачват. От 23 октомври, когато американската администрация обяви санкциите срещу руската петролна индустрия, в частност и срещу „Лукойл България", най-много е скочила цената на дизеловото гориво. За 20 дни то е поскъпнало средно с 10 стотинки – от 2,36 лева на 2,46 лева за литър, съобщава bTV.



Най-масовият бензин А95 е по-скъп с 4 стотинки - преди 20 дни е струвал 2,37 лв. за литър, а днес цената е 2,41 лв. Ръст има и в цените на едро.

Петролът, идващ от страните в ОПЕК, при обявяването на санкциите достига до 68 долара за барел. Сортът „Брент" - най-масовият в Европа – до 66 долара. Цените на едро скачат, след което запазват нивото си до днес. Въпреки това числата на колонката растат.

Част от хората са намерили начин да стопят увеличение - следят различни намаления и отстъпки. Търговците са категорични, скокът в цената е повлиян от световните пазари.

Управител на бензиностанция обяснява, че покачване в рамките на 4-5 долара за барел би се отразило с до 10 стотинки на крайната цена. Асоциациите на малките търговци на горива у нас обмислят план за справяне, ако рафинерията в Бургас спре работа.

„Разработваме варианти за бърз внос от съседни държави и след това от различни други дестинации, при които няма да нарушаваме правилата. Става въпрос, че в рамките на 4-5 стотинки ще бъде малко по-висока цената“, коментира Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

