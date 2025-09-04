Общество

Рожден ден днес има Николина Чакърдъкова

04 сеп 25 | 6:00
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнува фолклорната легенда Николина Чакърдъкова.

Да почерпят още:

Наталия Андреева, писателка

Елена Атанасова, актриса

Симона Халачева, актриса

Славчо Велков, експерт по сигурност

Петко Горанов, режисьор документалист и сценарист

Върляков, началник отделение по ОАИЛ в УМБАЛ „Софиямед“

Йордан Бадьоков, управител “Еspas auto” и “N auto”

Цветелина Воденичарова, директор „Маркетинг и продажби“ Hotel ZOO SofiaЛюдмил

