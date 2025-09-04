Рожден ден днес има Николина Чакърдъкова

Рожден ден днес празнува фолклорната легенда Николина Чакърдъкова.
Да почерпят още:
Наталия Андреева, писателка
Елена Атанасова, актриса
Симона Халачева, актриса
Славчо Велков, експерт по сигурност
Петко Горанов, режисьор документалист и сценарист
Върляков, началник отделение по ОАИЛ в УМБАЛ „Софиямед“
Йордан Бадьоков, управител “Еspas auto” и “N auto”
Цветелина Воденичарова, директор „Маркетинг и продажби“ Hotel ZOO SofiaЛюдмил
