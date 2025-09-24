Общество

Рожден ден днес има легендарен тенисист

Празнува още прочута оперна певица

24 сеп 25 | 6:00
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Орлин Станойчев, легендарен тенисист

Александрина Пендачанска, оперна певица

Александра Раева, певица, актриса и тв водеща

Диляна Попова, манекенка и актриса

Войчех Яцек Тодоров, оператор

Красимир Влахов, конституционен съдия, бивш заместник-председател на ВКС

Люси Иларионов, актьор и режисьор

Пламен Грозданов, дипломат и бизнесмен

Стефан Донев, оперен режисьор

Ген.-майор о.з. Стоимен Стоименов, бивш президентски съветник по националната сигурност

Автор Агенция Стандарт
