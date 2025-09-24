Рожден ден днес има легендарен тенисист

Рожден ден днес празнуват:
Орлин Станойчев, легендарен тенисист
Александрина Пендачанска, оперна певица
Александра Раева, певица, актриса и тв водеща
Диляна Попова, манекенка и актриса
Войчех Яцек Тодоров, оператор
Красимир Влахов, конституционен съдия, бивш заместник-председател на ВКС
Люси Иларионов, актьор и режисьор
Пламен Грозданов, дипломат и бизнесмен
Стефан Донев, оперен режисьор
Ген.-майор о.з. Стоимен Стоименов, бивш президентски съветник по националната сигурност
