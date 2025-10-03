Рожден ден днес има легенда на българския волейбол

Рожден ден днес празнуват:
Владимир Николов, легенда на българския волейбол
Лиана Антонова, певица, актриса, писателка
Златимир Йочев, водещ на "Тази сутрин"
Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”
Проф. Лъчезар Георгиев, писател, педагог, университетски преподавател
Проф. д-р Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия
Д-р Надежда Римпова, д.м., началник Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Станимира Кодинова, началник отделение по урология в УМБАЛ „Пълмед“
