Рожден ден днес има култов водещ

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС-Ново начало Надя Петрова. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Тома Спространов, музикален критик, радио водещ

Ана Караиванова, юрист

Акад. Атанас Атанасов, агроном

Борис Христов, поет, белетрист и сценарист

Проф. Валентин Старчев, скулптор

Иван Попйорданов, режисьор, бивш генерален директор на БНТ

Ирен Онтева, бизнесдама и манекенка

Милен Иванов, диригент и изпълнител на народни песни

