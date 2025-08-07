Рожден ден днес има Георги Тахов

Рожден ден днес има министърът на земеделието и храните Георги Тахов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Празнува и писателят Стефан Цанев.
Да почерпят още:
Албена Павлова, актриса
Васил Стоев, художник
Кева Апостолова, поет и драматург
Проф. Николай Майсторов, художник живописец
Доц. д-р Румяна Янкова, Началник лаборатория кожни и венерически заболявания в УМБАЛ „Пълмед“
