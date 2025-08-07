Рожден ден днес има Георги Тахов

Рожден ден днес има министърът на земеделието и храните Георги Тахов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Празнува и писателят Стефан Цанев.

Да почерпят още:

Албена Павлова, актриса

Васил Стоев, художник

Кева Апостолова, поет и драматург

Проф. Николай Майсторов, художник живописец

Доц. д-р Румяна Янкова, Началник лаборатория кожни и венерически заболявания в УМБАЛ „Пълмед“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com